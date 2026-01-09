مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

"وقت إضافي".. كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة منتخب مصر كوت ديفوار

كتب : وائل توفيق

03:12 ص 09/01/2026
    مران منتخب مصر (6) (1)
    مران منتخب مصر (5) (1)
    مران منتخب مصر (4) (1)
    مران منتخب مصر (10) (1)
    مران منتخب مصر (12) (1)
    مران منتخب مصر (17) (1)
    مران منتخب مصر (9) (1)
    مران منتخب مصر (11) (1)
    مران منتخب مصر (13) (1)
    مران منتخب مصر (18) (1)
    مران منتخب مصر (16) (1)
    مصر وكوت ديفوار
    مصر تتفوق علي تونس وكوت ديفوار وتتصدر ترتيب تصفيات افريقيا للمونديال
    منتخب كوت ديفوار
    إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار
    لاعبي منتخب كوت ديفوار
    احتفال فوفانا ولاعبي منتخب كوت ديفوار بالهدف الأول
    منتخب كوت ديفوار
    كوت ديفوار تكتسح السنغال بثلاثية وتضع قدما في مونديال البرازيل.. فيديو
    كوت ديفوار
    تقرير.. مصر تقهر المستحيل (2).. روح الفراعنة تهزم كبرياء كوت ديفوار وتنهي أحلام دروجبا ورفاقه

أجرى موقع analyst التابع لـ شركة " ستاتس بيرفورم" والمتخصص في البيانات الرياضية، محاكاة لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار التي ستقام ضمن منافسات دور الـ 8 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

تواجه منتخب مصر وكوت ديفوار 11 مرة في بطولة أمم أفريقيا، ولم يخسر منتخب مصر سوى مباراة واحدة، حيث فاز في 7 وتعادل 3 مرات.

تأهل منتخب مصر في جميع مباريات خروج المهزوم، فاز مرتين وتعادل 3، وحقق 3 انتصارات عن طريق ركلات الترجيح، كان آخرها في دور الـ 16 عام 2022. فاز 5-4 بركلات الترجيح.

مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

ونتج عن المحاكات التي أجراها "أناليست"، فوز مصر في الوقت الأصلي بنسبة 38.1%، وفوز كوت ديفوار بنسبة 34.7%، بينما وصلت احتمالية وصول المباراة للوقت الإضافي بنسبة 27.1%.

موعد مباراه منتخب مصر وكوت ديفوار

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مصر وكوت ديفوار موعد مباراه منتخب مصر وكوت ديفوار مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

