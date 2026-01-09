منتخب مصر يكشف موقف تريزيجيه النهائي من مباراة كوت ديفوار

أجرى موقع analyst التابع لـ شركة " ستاتس بيرفورم" والمتخصص في البيانات الرياضية، محاكاة لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار التي ستقام ضمن منافسات دور الـ 8 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

تواجه منتخب مصر وكوت ديفوار 11 مرة في بطولة أمم أفريقيا، ولم يخسر منتخب مصر سوى مباراة واحدة، حيث فاز في 7 وتعادل 3 مرات.

تأهل منتخب مصر في جميع مباريات خروج المهزوم، فاز مرتين وتعادل 3، وحقق 3 انتصارات عن طريق ركلات الترجيح، كان آخرها في دور الـ 16 عام 2022. فاز 5-4 بركلات الترجيح.

ونتج عن المحاكات التي أجراها "أناليست"، فوز مصر في الوقت الأصلي بنسبة 38.1%، وفوز كوت ديفوار بنسبة 34.7%، بينما وصلت احتمالية وصول المباراة للوقت الإضافي بنسبة 27.1%.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.