"وقت إضافي".. كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة منتخب مصر كوت ديفوار
كتب : وائل توفيق
أجرى موقع analyst التابع لـ شركة " ستاتس بيرفورم" والمتخصص في البيانات الرياضية، محاكاة لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار التي ستقام ضمن منافسات دور الـ 8 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.
تواجه منتخب مصر وكوت ديفوار 11 مرة في بطولة أمم أفريقيا، ولم يخسر منتخب مصر سوى مباراة واحدة، حيث فاز في 7 وتعادل 3 مرات.
تأهل منتخب مصر في جميع مباريات خروج المهزوم، فاز مرتين وتعادل 3، وحقق 3 انتصارات عن طريق ركلات الترجيح، كان آخرها في دور الـ 16 عام 2022. فاز 5-4 بركلات الترجيح.
مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
ونتج عن المحاكات التي أجراها "أناليست"، فوز مصر في الوقت الأصلي بنسبة 38.1%، وفوز كوت ديفوار بنسبة 34.7%، بينما وصلت احتمالية وصول المباراة للوقت الإضافي بنسبة 27.1%.
موعد مباراه منتخب مصر وكوت ديفوار
وتقام المباراة يوم السبت المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.