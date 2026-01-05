إعلان

بالصور| هشام خرما يحيي حفل استقبال كأس العالم FIFA 26 بالمتحف المصري الكبير

كتب : منى الموجي

07:57 م 05/01/2026
    هشام خرما يحيي حفل استقبال كأس العالم بالمتحف الكبير (1)
    هشام خرما يحيي حفل استقبال كأس العالم بالمتحف الكبير (2)
    هشام خرما يحيي حفل استقبال كأس العالم بالمتحف الكبير (4)
    هشام خرما يحيي حفل استقبال كأس العالم بالمتحف الكبير (5)
    هشام خرما يحيي حفل استقبال كأس العالم بالمتحف الكبير (6)

أحيا الموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا، حفل استقبال كأس العالم FIFA 26 في المتحف المصري الكبير يوم الأحد 4 يناير، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والدولية في عالم الرياضة وكرة القدم.

ويأتي الحفل ضمن الجولة العالمية للكأس الذهبي الذي من المقرر أن تنطلق بطولته في شهر يونيو المقبل، بمشاركة المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

وكان هشام خرما أحيا من قبل حفل استقبال النادي الأهلي لكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت بالأقصر في شهر فبراير الماضي.

هشام خرميا المتحف الكبير FIFA حفل كأس العالم

