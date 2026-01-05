أحيا الموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا، حفل استقبال كأس العالم FIFA 26 في المتحف المصري الكبير يوم الأحد 4 يناير، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والدولية في عالم الرياضة وكرة القدم.

ويأتي الحفل ضمن الجولة العالمية للكأس الذهبي الذي من المقرر أن تنطلق بطولته في شهر يونيو المقبل، بمشاركة المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

وكان هشام خرما أحيا من قبل حفل استقبال النادي الأهلي لكأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت بالأقصر في شهر فبراير الماضي.