يفتتحه بأغنية "ده حكاية".. 7 صور من حفل تامر عاشور في "العلمين الجديدة"

كتبت- منى الموجي:

استقبل مسرح يو أرينا في مدينة العلمين الجديدة، حفل النجم تامر عاشور، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وبدأ تامر الحفل بأغنية "ده حكاية"، كما قدم بعدها أغنية "هاجي على نفسي" وتفاعل معه الجمهور مرددا كلماتها.

ويواصل المهرجان في نسخته الجديدة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، إذ جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب بيان صادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.