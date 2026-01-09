ماذا دار بين حسام حسن ومحمد شحاته قبل مواجهة كوت ديفوار المرتقبة؟

تحدث قائد منتخب كوت ديفوار فرانك كيسي، عن المباراة المرتقبة لمنتخب بلاده أمام منتخب مصر غدا السبت، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال كيسي، في تصريحات نقلها موقع "مونديال" الإيفواري: "سنواجه منتخب قوي في ربع نهائي أمم أفريقيا، لديهم لاعبين مميزين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، لكننا لدينا فريق قوي وجهاز فني مميز".

وأضاف: "انتصار المنتخب المصري علينا بركلات الترجيح، في دور ال 16 لنسخة البطولة عام 2021، لن يسبب لنا أي قلق في هذا اللقاء ولن نواجه في المرحلة المقبلة يوى أقوى المنتخبات في القارة".

واختتم كيسي تصريحاته: "مباراتنا أمام مصر ستكون رائعة وقوية للغاية، ستكون بمثابة معركة رياضية بين حامل اللقب وبين المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة".

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

