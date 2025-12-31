إعلان

أنغام تطرب الحضور في حفل رأس السنة.. والجمهور: "بص شوف أنغام بتعمل ايه"

كتب : معتز عباس

11:52 م 31/12/2025
    حفل المطربة انغام في الرياض (2)
    تصفيق حاد من جمهور حفل انغام (1)
    انغام تبهر جمهورها بغنائها
    تصفيق حاد من جمهور حفل انغام (2)

هتف الجمهور الحاضر في حفل أنغام الغنائي المقام في المملكة العربية السعودية على أحد المسارح الشهيرة بمدينة الرياض.

وعقب انتهاء أنغام من أغنية "عرفها بيا"، هتف أحد الحاضرين: "بص شوف انغام بتعمل اية"، وسط تصفيق حاد وحار من الجمهور.

انطلق حفل أنغام على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "خليك معاها"، "عرفها بيا".

أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً ضخماً على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة.

ووجهت أنغام رسالة تهنئة لجمهورها في الحفل الغنائي بمناسبة العام الجديد: "كل سنة وانت طيبين شرفتونا وان شاء الله تبقى ليلة حلوة وليلة متتنسيش.. أهلا وسهلا".

حفل أنغام أنغام السعودية أغنية عرفها بيا

