طرح أغنية زي الزمان لـ أحمد سعد وأصالة في هذا الموعد

كتب : معتز عباس

07:17 م 06/01/2026

أحمد سعد

أعلن المطرب أحمد سعد طرح أغنية "زي الزمان" بالتعاون مع المطربة أصالة، غدًا الساعة 7 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وباقي منصات الموسيقى.

ونشر سعد مقطع فيديو من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: زي زمان.. أصالة وأحمد سعد ، بكرة الساعة ٧ على يوتيوب وكل المنصات، شكرا لكل فريق العمل، كلمات: أحمد إبراهيم، ألحان: محمد الصياد، توزيع: محمد عاطف الحلو".

يذكر أن المطرب أحمد سعد أحيا احتفالية تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2026، وسط حضور كبير من الجمهور المصري في ستاد القاهرة.

وأشعل أحمد سعد ستاد القاهرة بعد تقديم العديد من فقراته الغنائية المميزة، منها أغنية "ايه اليوم الحلو ده"، وأغنية "وسع وسع"، التي رقص عليها لاعبو المنتخب في أجواء احتفالية عالية من كل الموجودين داخل الملعب.

