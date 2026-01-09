تحذير بحري عاجل بشأن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
كتب : محمد نصار
اضطراب حركة الملاحة البحرية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا بحريًا بشأن الساعات المقبلة من اليوم الجمعة 9 يناير 2026.
وقالت الأرصاد، في تحذيرها، إنه بداية من توقيت 2 صباحًا يوم الجمعة 9 يناير 2026 وحتى 10 صباحًا يوم السبت 10 يناير 2026 يوجد اضطراب ملاحة بحرية على سواحل البحر المتوسط كافة.
وأضافت الهيئة، أن سرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 70 كم/ س، وارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر.
وطالبت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.
اقرأ أيضًا:
قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان
نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع
سميح ساويرس: الثقافة لها أهمية كبرى بعد التعليم