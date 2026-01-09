إعلان

تحذير بحري عاجل بشأن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

كتب : محمد نصار

01:30 ص 09/01/2026

اضطراب حركة الملاحة البحرية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا بحريًا بشأن الساعات المقبلة من اليوم الجمعة 9 يناير 2026.

وقالت الأرصاد، في تحذيرها، إنه بداية من توقيت 2 صباحًا يوم الجمعة 9 يناير 2026 وحتى 10 صباحًا يوم السبت 10 يناير 2026 يوجد اضطراب ملاحة بحرية على سواحل البحر المتوسط كافة.

وأضافت الهيئة، أن سرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 70 كم/ س، وارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر.

وطالبت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

اضطراب حركة الملاحة البحرية الأرصاد الجوية درجات الحرارة سرعة الرياح رياح أمطار برودة

