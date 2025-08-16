كتبت- منى الموجي:

افتتح مغني الراب شهاب فقرته ضمن حفل مهرجان العلمين الجديدة، والمُقام على مسرح يو أرينا، بأغنية "منافقين"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدم شهاب مجموعة متنوعة من الأغاني، بينها أغنية عالعموم، واختار طفلة صغيرة ليهديها "كاب"، قائلا "عارفين الكاب الأحمر بتاعي، اللي عارفه يعني، الكاب ده على فكرة أنا ماختارتهوش دخلت البيت لقيته موجود، فأنا حاسس إني عايز أديه لحد منكم دلوقتي، نظبطها إزاي مش عارف، بس أنا نفسي أديه لحد منكم".

جدير بالذكر أن الحفل يُقام ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة، ويشارك في إحيائه ليجي سي ومروان بابلو، ونشرت الصفحة الرسمية لقناة الحياة على موقع إنستجرام صورا لإقبال الجمهور، معلقة "حضور شبابي مكثف لحفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب ضمن فعاليات مهرجان العلمين".

كانت الأسابيع الماضية شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الأغنية في العالم العربي: أنغام، عمرو دياب، تامر حسني، أصالة.