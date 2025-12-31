إعلان

بصوت ملائكي.. أنغام تتألق في حفل ليلة رأس السنة بأغنية "خليني شوية معاك"

كتب : معتز عباس

11:02 م 31/12/2025
    حفل أنغام في الرياض (1)
    المطربة انغام
    حفل أنغام في الرياض (2)

أقيم منذ قليل، حفل المطربة أنغام في ليلة رأس السنة لعام 2025، المقام في المملكة العربية السعودية، والمذاع على قناة "ام بي سي مصر".

قدمت انغام باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، أبرزها ، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك".

تميز الحفل بأداء صوتي متمكن وإحساس عالٍ من أنغام، ومع نهاية كل وصلة غنائية، كان المكان يضج بـ تصفيق حاد ومستمر من الجمهور الحاضر.

أنغام حفل أنغام بالسعودية رأس السنة السعودية

