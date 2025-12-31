أقيم منذ قليل، حفل المطربة أنغام في ليلة رأس السنة لعام 2025، المقام في المملكة العربية السعودية، والمذاع على قناة "ام بي سي مصر".

قدمت انغام باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، أبرزها ، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك".

تميز الحفل بأداء صوتي متمكن وإحساس عالٍ من أنغام، ومع نهاية كل وصلة غنائية، كان المكان يضج بـ تصفيق حاد ومستمر من الجمهور الحاضر.