ماسك يتمنى أن يصبح روبيو رئيسًا لفنزويلا وحاكمًا لكوبا وشاهًا لإيران

علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على منشور متداول على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، يقول فيه صاحبه أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيصبح رئيسًا لفنزويلا، وحاكمًا لكوبا، وشاهًا لإيران.

وأعرب ماسك عن تأييده لما ورد في المنشور، قائلًا: "أؤيد هذا 100%".

وفي وقت سابق، دخل "ماسك" في مشادة مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عبر منصة "إكس"، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد.

وعلق المرشد الإيراني عبر صفحته على واقعة اعتقال الرئيس الفنزويلي، أن إيران "لن تستسلم للعدو"، ليرد عليه ماسك بتعليق باللغة الفارسية قال فيه: "زهي خيال باطل".