لأول مرة.. أنغام تغني "الحب حالة" في حفل السعودية بمناسبة العام الجديد
كتب : هاني صابر
فاجآت النجمة أنغام، الجمهور وحضور حفلها بالمملكة العربية السعودية، بغناء أغنية "الحب حالة" لأول مرة، احتفالا بليلة رأس السنة.
وقالت أنغام خلال الحفل: "أغنية الحب حالة.. اتعملت مخصوص عشان المناسبة دي وليلة رأس السنة، وهغنيهالكم لأول مرة".
وأضافت أنغام خلال حفلها بالسعودية: "الأغنية من كلمات وألحان روزام، وأتمنى تعجبكم".
وينقل حفل أنغام على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر" .
وتواصل أنغام تقديم باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة في حفلها بالسعودية بليلة رأس السنة.