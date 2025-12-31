لأول مرة.. أنغام تغني "الحب حالة" في حفل السعودية بمناسبة العام الجديد

بصوت ملائكي.. أنغام تتألق في حفل ليلة رأس السنة بأغنية "خليني شوية معاك"

فاجآت النجمة أنغام، الجمهور وحضور حفلها بالمملكة العربية السعودية، بغناء أغنية "الحب حالة" لأول مرة، احتفالا بليلة رأس السنة.

وقالت أنغام خلال الحفل: "أغنية الحب حالة.. اتعملت مخصوص عشان المناسبة دي وليلة رأس السنة، وهغنيهالكم لأول مرة".

وأضافت أنغام خلال حفلها بالسعودية: "الأغنية من كلمات وألحان روزام، وأتمنى تعجبكم".

وينقل حفل أنغام على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر" .

وتواصل أنغام تقديم باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة في حفلها بالسعودية بليلة رأس السنة.