سامو زين عن عمرو دياب: "اشتغلت معاه مهندس صوت قبل احترف الغناء"

حل الفنان سامو زين ضيفا على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمعروض على قناة "MBC مصر".

تحدث سامو زين عن علاقته بنجوم الوسط الغنائي والفني وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن أسرار كشف عنها لأول مرة.

وعن علاقته بالنجم عمرو دياب قال: "اشتغلت معاه مهندس صوت في بدايتي، هو قدوة كبيرة ليست بس فنيا، وعمليا والتزاما ومجهودا وثقافة،وليه مميزات كتيرة كفنان، هو عامل المواصفات الكاملة المتكاملة للفنان المتكامل وازاى تبقى أسطورة، وانا مش معجب بيه مش عشان فنان بس بشخصيته كلها".

وتابع: "مكنتش اعرفه واشتغلت معاه اول حفلة ليه، انبهرت بستايله عشان كان سابق عصره، وكنت معجب بمزيكته من زمان، وكان مختلف عن كل اللي اشتغلت معاهم".

آخر مشاركات سامو زين الفنية

كانت آخر مشاركات سامو زين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" عام 2019 بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

تدور أحداث المسلسل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، الأولى بيلا: التي تمتاز بشخصيتها القوية والمسيطرة وتعمل في إصلاح العلاقات العاطفية. والثانية لهفة: تحلم بالشهرة فتستخدم كافة أساليب الكذب للوصول لها. والثالثة لولي: التي تعيش في مزرعة بطاطس، بعد اختفاء أهلها واعتقادها أن العالم انتهى، حتى تتقابل مع جمال الذي يخبرها أن العالم مازال مستمر، فتقرر الخروج والبحث عن والديها.

اقرأ أيضا:

بالصور.. أنجلينا جولي تصل العريش لتفقد مخازن المساعدات لصالح الشعب الفلسطيني

حساب منسوب للسقا: "وداعا للسوشيال ميديا وحسبى الله في كل من سخر مني"