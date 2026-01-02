سامو زين عن أغنية "يا غايب": "رفضتها وكانت إنطلاقة فضل شاكر"

حل الفنان سامو زين ضيفا على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمعروض على قناة "MBC مصر".

تحدث سامو زين عن علاقته بنجوم الوسط الغنائي والفني وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن أسرار كشف عنها لأول مرة.

وكشف سر عن أغنية "يا غايب" للفنان فضل شاكر وقال: "رفضت أغنية يا غايب وراحت لـ فضل شاكر، ده حبيبي وإن شاء الله نشوفه قريب، الأغنية دي مكنش ليا نصيب فيها وحطيت صوتي عليها ولكني محستش إنها لايقة عليا".

مضيفا: "فضل شاكر سمعني وأنا بدندن الأغنية وقالي إزاي مش هتغني الأغنية دي؟، قلتله مش حاسس الأغنية، فقالي أنا هغنيها، وغناها هو وكانت بداية الانطلاقة الكبيرة لـ فضل".

آخر مشاركات سامو زين الفنية

كانت آخر مشاركات سامو زين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" عام 2019 بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

تدور أحداث المسلسل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، الأولى بيلا: التي تمتاز بشخصيتها القوية والمسيطرة وتعمل في إصلاح العلاقات العاطفية. والثانية لهفة: تحلم بالشهرة فتستخدم كافة أساليب الكذب للوصول لها. والثالثة لولي: التي تعيش في مزرعة بطاطس، بعد اختفاء أهلها واعتقادها أن العالم انتهى، حتى تتقابل مع جمال الذي يخبرها أن العالم مازال مستمر، فتقرر الخروج والبحث عن والديها.

