"كله فيك".. دويتو غنائي جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم

طرحت إحدى شركات الإنتاج الغنائي، دويتو جديد بعنوان "كله فيك"، يجمع المطرب الشعبي طارق الشيخ والمغني مسلم، في تعاون فني جديد.

أغنية "كله فيك" من كلمات وألحان وتوزيع مسلم، بانتاج وإخراج مصطفى السويفي، حيث تميزت الأغنية بأداء خاص ومختلف لكل من طارق الشيخ ومسلم،

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

عيال قلوبها سوده واخدينها عن عن سايقينها اوي علينا شايفيني اون ذا ران

26 جايه بأسوء محدثين كلها عاملالك رانج روفر في الدرى توكيل شاهين

صاحبي باصصلي في خيري ويقول ماتشدني ليه الكوكب شايفني معمار المرشدي

شكل العشم معاه جاي بخسراه وده، ده الشيء ان زاد عن حده بيتقلب ضده ياخلق

كله فيك واللي جاي كاب كيك هغرق معاكوا زي تايتنيك مافيكوش سالك وكله زمبلك ابعدوا عني

