رغم إصابته الأخيرة بخلع في الكتف، نجح يوسف إبراهيم في تحقيق فوز قوي ومواصلة مشواره في بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026.

ضمن منافسات الدور ربع النهائي لفئة الرجال، حقق اللاعب المصري يوسف إبراهيم، المصنف السابع عالميًا، فوزًا مستحقًا على النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًا، بعد مباراة فرض خلالها سيطرته على مجريات اللعب.

تفاصيل فوز يوسف إبراهيم على النيوزيلندي بول كول

وحسم إبراهيم اللقاء بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط: 11-7، 11-4، 9-11، 11-8، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة المصري محمد زكريا، المصنف الثامن عالميًا، وكريم عبد الجواد، المصنف الرابع عالميًا، في صراع مرتقب على بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكانت نور الشربيني قد حجزت أيضًا بطاقة التأهل لدور نصف نهائي البطولة، بعد فوزها اليوم الأربعاء، علي الماليزية سيفاسانغاري سوبْرامانيام، المصنفة السادسة عالميًا بنتيجة 3-0.