تقرر عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، في إطار الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الخميس، على أن يحضره المدير الفني معتمد جمال، برفقة عمر جابر قائد الفريق، للحديث عن تفاصيل المواجهة المرتقبة.

وفي المقابل، يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بفريق شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور المدير الفني وأحد لاعبي الفريق.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد، في مباراة الذهاب المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب نيلسون مانديلا، فيما تُقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي.