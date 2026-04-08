الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

12 0
14:30

بيراميدز

بحضور القائد.. موعد المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد

كتب : محمد خيري

04:25 م 08/04/2026

فريق الزمالك

تقرر عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، في إطار الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الخميس، على أن يحضره المدير الفني معتمد جمال، برفقة عمر جابر قائد الفريق، للحديث عن تفاصيل المواجهة المرتقبة.

وفي المقابل، يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بفريق شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور المدير الفني وأحد لاعبي الفريق.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد، في مباراة الذهاب المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب نيلسون مانديلا، فيما تُقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك شباب بلوزداد معتمد جمال الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



سمير غطاس: إيران قد تندفع لـ"خيار الحسين" في حربها ضد أمريكا وإسرائيل
نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
بعد وقف الحرب.. البورصة تغلق على صعود جماعي والمؤشر الرئيسي يرتفع 4%
محمد عدوية يروج للفيلم الوثائقي لوالده "عدوية.. سلطان أهل الهوى"
الرئيس اللبناني: الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة تُضاف إلى سجله الأسود
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران