أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية (E.T.A.A) الكتاب الدوري رقم (56) لسنة 2026، موجّهًا إلى الشركات المنظمة لموسم حج 1447هـ، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بإدراج بيانات الاستعداد المسبق عبر موقع خدمات الإدارة المركزية للشركات السياحية، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار لضمان نجاح الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.

التزام بالضوابط وتحذير من المخالفات

أوضحت "الغرفة"، في كتابها الدوري، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للضوابط المنظمة للحج السياحي، والتي تُلزم الشركات بإدخال بيانات دقيقة ومتكاملة، مشددة على أن أي تقصير أو عدم دقة في تسجيل البيانات سيعرض الشركة للمساءلة القانونية.

نظام "حاج بالأحقية" يفرض دقة البيانات

أشارت إلى أن تطبيق المملكة العربية السعودية لنظام "حاج بالأحقية" يزيد من أهمية دقة بيانات السكن، إذ تُستخدم هذه المعلومات في توجيه أمتعة الحجاج إلى مقار إقامتهم، إلى جانب تسليم بطاقات نسك داخل أماكن السكن فور الوصول، مؤكدة أن أي خطأ قد يؤدي إلى فقدان الحقائب أو تأخر استلام البطاقات.

15 أبريل آخر موعد لتسجيل البيانات

حددت "الغرفة" يوم 15 أبريل 2026 كحد أقصى لانتهاء الشركات من إدراج بيانات الاستعداد المسبق، مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى نسبة دقة 100%، تفاديًا لاتخاذ إجراءات قد تصل إلى حرمان الشركة من تنظيم الحج في الموسم المقبل أو عدم اعتمادها كرأس تضامن.

ودعت جميع الشركات السياحية إلى سرعة الانتهاء من تسجيل البيانات ومراجعتها بدقة، التزامًا بالضوابط المعتمدة، وضمانًا لراحة وسلامة حجاج السياحة خلال الموسم المرتقب.

واختتمت غرفة شركات السياحة، بيانها بالتأكيد على أن الأمر "هام جدًا وعاجل"، معربة عن تقديرها لتعاون الشركات، ومتمنية لهم التوفيق في تنظيم موسم حج ناجح.

