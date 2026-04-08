حقق فريق وادي دجلة الفوز على نظيره فاركو بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بمرحلة الهبوط بالدوري المصري.

تفاصيل مباراة وادي دجلة وفاركو

سجل هدفي وادي دجلة كلا من: هشام محمد في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، ليعزز سيف تقا النتيجة ويسجل وادي دجلة هدف ثاني في الدقيقة 22.

وسجل لاعب وادي دجلة حمزة حسان هدف في الدقيقة 60، ليقوم الحكم بالغائه بداعي الوقوع في مصيدة التسلل.

ترتيب وادي دجلة وفاركو في الدوري

بهذا الفوز رفع وادي دجلة نقاطه إلى 34 نقطة ليتصدر جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري، بينما توقف رصيد فاركو عند 17 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر بالدوري.