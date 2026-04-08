مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

1 4
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

12 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

وادي دجلة يفوز على فاركو بثنائية في الدوري المصري

كتب : محمد عبد السلام

07:35 م 08/04/2026

خلال مباراة وادي دجلة وفاركو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق وادي دجلة الفوز على نظيره فاركو بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بمرحلة الهبوط بالدوري المصري.

تفاصيل مباراة وادي دجلة وفاركو

سجل هدفي وادي دجلة كلا من: هشام محمد في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، ليعزز سيف تقا النتيجة ويسجل وادي دجلة هدف ثاني في الدقيقة 22.

وسجل لاعب وادي دجلة حمزة حسان هدف في الدقيقة 60، ليقوم الحكم بالغائه بداعي الوقوع في مصيدة التسلل.

ترتيب وادي دجلة وفاركو في الدوري

بهذا الفوز رفع وادي دجلة نقاطه إلى 34 نقطة ليتصدر جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري، بينما توقف رصيد فاركو عند 17 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر بالدوري.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
اقتصاد

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية.. ماذا نعرف؟
أخبار البنوك

هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية.. ماذا نعرف؟
فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
حوادث وقضايا

فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
رياضة محلية

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران
أخبار مصر

أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران

أخبار

المزيد

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران