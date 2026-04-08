قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 182 شخصا وهو أعلى عدد قتلي في يوم واحد خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وأشار الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الأرقام ترفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس وحتى 8 أبريل إلى 1.739 شهيدًا و5.873 جريحًا.

وشنت إسرائيل غارات واسعة وسريعة وغير متوقعة في أنحاء لبنان اليوم، في حين نفى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سريان وقف إطلاق النار على العمليات الإسرائيلية في لبنان.