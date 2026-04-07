وسط حراسة مشددة.. خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا بعد جدل ركلة الجزاء

تصوير - محمد معروف:

رصد "مصراوي" لحظة مغادرة محمود وفا، حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، من ملعب المقاولون العرب، عقب نهاية اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وأثارت إحدى اللقطات الجدل خلال الدقائق الأخيرة، بعدما طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

وعقب صافرة النهاية، غادر الحكم محمود وفا أرضية الملعب متجهًا إلى غرف الملابس، وسط حراسة أمنية، في ظل هتافات من جماهير الأهلي اعتراضًا على قراراته خلال اللقاء.

