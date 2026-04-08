إعلان

برلماني: تعليق العمليات العسكرية فرصة لإعادة ضبط المشهد الإقليمي

كتب : نشأت حمدي

11:20 م 08/04/2026

الدكتور أيمن محسب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان تعليق العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة يمثل تطورا إيجابيا بالغ الأهمية، ويعكس إدراكا دوليا متزايدا بخطورة استمرار التصعيد على استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام مسار تفاوضي يمكن أن يعيد التوازن إلى المنطقة.

وأوضح «محسب» أن التحرك المصري جاء منسجما مع رؤية استراتيجية ثابتة تقوم على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية على الخيار العسكري، لافتا إلى أن القاهرة لعبت خلال الفترة الماضية دورا نشطا في احتواء التوترات المتصاعدة، من خلال اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف تقليص فجوة الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تتحرك باعتبارها طرفا يحظى بثقة جميع الأطراف، وهو ما مكنها من أداء دور "قناة اتصال غير مباشرة" تسهم في نقل الرسائل وتهيئة الأجواء لبدء مفاوضات جادة، مؤكدا أن هذا الدور يعزز من مكانة مصر كفاعل رئيسي في معادلة الأمن الإقليمي.

وأضاف النائب أن استمرار العمليات العسكرية كان من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتجارة الدولية، وهو ما كانت له تداعيات مباشرة على اقتصادات الدول النامية، ومن بينها مصر، مشددا على أن التهدئة الحالية تمثل فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وإعادة الاستقرار للأسواق.

وشدد النائب أيمن محسب على أن مصر لا تكتفي بدعم التهدئة، لكنها تسعى لتحويلها إلى مسار مستدام عبر دعم جهود الوساطة، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، بما يضمن الوصول إلى تفاهمات تراعي مصالح جميع الأطراف وتحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

أحدث الموضوعات

أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
علاقات

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

علاقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

