أدانت الإمارات واستنكرت بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر قنصلية دولة إسرائيل" في مدينة اسطنبول التركية.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الأربعاء على رفض الإمارات القاطع لمثل هذه الاعتداءات، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية، خصوصا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.

وأعربت الوزارة عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية"، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.