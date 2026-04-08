الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول

كتب : مصراوي

11:13 م 08/04/2026

الإمارات

أدانت الإمارات واستنكرت بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر قنصلية دولة إسرائيل" في مدينة اسطنبول التركية.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الأربعاء على رفض الإمارات القاطع لمثل هذه الاعتداءات، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية، خصوصا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.

وأعربت الوزارة عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية"، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أخبار مصر

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
رياضة محلية

بعد واقعة طرد الشناوي.. قلق في الأهلي قبل صدور تقرير الحكم
"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
حكايات الناس

"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا
علاقات

الحياة قبل المنبهات.. 10 طرق غريبة استيقظ بها البشر صباحا
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
زووم

أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران