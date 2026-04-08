وفاة والد زوجة حسين الشحات نجم النادي الأهلي

فجع الموت حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، بوفاة والد زوجته اليوم الأربعاء، الموافق الثامن من أبريل الجاري.

ونعى حسين الشحات الفقيد عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، قائلًا: "البقاء والدوام لله، توفّي إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي الحاج عادل أبو الغيط، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل مثواه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن لاعب الأهلي عن إقامة العزاء في مدينة السلام - سبيكو، خلف مكتبة عادل 1، وذلك من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساءً.

حسين الشحات يشارك في تعادل الأهلي مع سيراميكا

ويُذكر أن حسين الشحات شارك كبديل مساء أمس خلال مواجهة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسط أجواء الحزن الشخصي التي يعيشها اللاعب.