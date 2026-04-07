الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري

كتب : يوسف محمد

11:50 م 07/04/2026
    ياس توروب (1)
    خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حراسة
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (10)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (12)
    خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حراسة
    خروج حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا وسط حراسة
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (11)
    مباراة الأهلي ضد سيراميكا
    مباراة الأهلي وسيراميكا
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (3)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (9)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (7)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (4)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (6)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (5)

أبدى الدنمارك ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، غضبه الشديد على مستوى التحكيم اليوم في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

ووقع المارد الأحمر اليوم الثلاثاء في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مع سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

تصريحات توروب بعد مباراة سيراميكا في الدوري المصري

وقال توروب في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الحكم لم يحتسب ركلة جزاء مستحقة لنا في مباراة اليوم، شاهدت لعبة ركلة الجزاء والكرة كانت مرسلة من مسافة بعيدة ويد المدافع منعت مرور الكرة".

وأضاف: "أتفهم غضب اللاعبين عقب نهاية المباراة، لكن كان يجب على اللاعبين التماسك لعدم الحصول على بطاقات صفراء أو حمراء، عندما تشعر أنه لا يوجد عدالة داخل الملعب يكون هناك إحباط بشكل كبير لدى اللاعبين".

وتابع: "من الصعب تخيل أننا نلعب في مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، نلعب على ملعب مثل هذا في مباريات حاسمة لبطولة الدوري، لا يجب أن تكون أرضيات الملعب متواضعة بشكل كبير في بطولة بحجم الدوري المصري".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة يوم السبت المقبل 11 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب".

