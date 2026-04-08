سماع المحادثة.. 4 مطالب عاجلة للأهلي بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، اليوم، للرد على الأحداث التحكيمية التي شهدتها مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بيان النادي الأهلي

وأكد الأهلي، في بيان أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأخطاء التحكيمية لا تزال تمثل أزمة مستمرة داخل المسابقة، مشيرًا إلى أن حكم اللقاء محمود وفا ارتكب أخطاء وصفها بـ«الفجة» وأثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة، وعلى رأسها عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق.

مطالب الأهلي في البيان

وتضمن بيان الأهلي عددًا من المطالب العاجلة، أبرزها:

الاستماع إلى التسجيلات الصوتية التي دارت بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو (VAR) خلال مراجعة اللعبة المثيرة للجدل، مع إعلان تفاصيلها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، واستنادًا إلى ما أعلنه رئيس لجنة الحكام بشأن أحقية الأندية في ذلك، مع التزام النادي بسداد الرسوم المقررة.

فتح تحقيق في القرارات التي وصفها بـ«التعسفية» من جانب الحكم تجاه لاعبي الأهلي عقب نهاية المباراة، إلى جانب ما أشار إليه من تجاوزات لفظية وبدنية.

التحقيق في ملابسات تعيين الحكم محمود وفا لإدارة اللقاء، رغم إدارته مباراة سابقة بين الفريقين في الدور الأول، والتي شهدت – بحسب البيان – أخطاء مماثلة، فضلًا عن عودته من مهمة خارجية قبل المباراة بساعات.

التأكيد على احتفاظ النادي بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما بدر من الحكم، أمام الجهات المختصة.

الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وأثارت إحدى اللقطات الجدل خلال الدقائق الأخيرة، بعدما طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها عقب الرجوع لتقنية الفيديو.