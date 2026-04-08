بعد الجدل التحكيمي في لقاء الأهلي.. معلومات عن محمود وفا

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري

أثار الحكم محمود وفا، الجدل خلال الساعات الماضية، عقب الجدل التحكيمي خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

جدل تحكيمي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وأثارت إحدى اللقطات الجدل خلال الدقائق الأخيرة، بعدما طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

من هو الحكم محمود وفا؟

ولد محمود وفا، عام 1990، بمدينة برج البرلس في محافظ كفر الشيخ، وكان في البداية لاعبا في فريق مرك شباب برج البرلس، وذلك لمدة 10 سنوات، حتى قرر الاعتزال عام 2015.

وفي عام 2011، التحق وفا بالتحكيم، ضمن منطقة كفر الشيخ، وذلك قبل اعتزاله، وأدار أول مباراة تحكيميا في مسابقات الناشئين عام 2012 بين الحامول وسيدي سالم، وأدار وفا أول مباراة في دوري القسم الثاني، موسم 2015، بين نادي المريخ البورسعيدي وسماد السويس.

وكان محمود وفا ضمن الحكام الموجودين في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما، وأدار مباراتي المغرب ضد ليبيا تونس.

