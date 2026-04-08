الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

بعد الجدل التحكيمي في لقاء الأهلي.. معلومات عن محمود وفا

كتب : هند عواد

12:08 م 08/04/2026
أثار الحكم محمود وفا، الجدل خلال الساعات الماضية، عقب الجدل التحكيمي خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

جدل تحكيمي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وأثارت إحدى اللقطات الجدل خلال الدقائق الأخيرة، بعدما طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

من هو الحكم محمود وفا؟

ولد محمود وفا، عام 1990، بمدينة برج البرلس في محافظ كفر الشيخ، وكان في البداية لاعبا في فريق مرك شباب برج البرلس، وذلك لمدة 10 سنوات، حتى قرر الاعتزال عام 2015.

وفي عام 2011، التحق وفا بالتحكيم، ضمن منطقة كفر الشيخ، وذلك قبل اعتزاله، وأدار أول مباراة تحكيميا في مسابقات الناشئين عام 2012 بين الحامول وسيدي سالم، وأدار وفا أول مباراة في دوري القسم الثاني، موسم 2015، بين نادي المريخ البورسعيدي وسماد السويس.

وكان محمود وفا ضمن الحكام الموجودين في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما، وأدار مباراتي المغرب ضد ليبيا تونس.

"فين بتاع الزمالك؟".. لاعب الأهلي السابق ينتقد زيزو ويطالب بثورة تصحيح

بعد حصد اللقب.. مصر تشارك في كأس العالم لأطفال الشوارع بالمكسيك 2026

محمود وفا الأهلي سيراميكا كليوباترا

محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الإمارات تعلن التعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية
الرئيس السيسي يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزيري الكهرباء
زيلينسكي يدعم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ويدعو لإنهاء الحرب مع روسيا
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران