إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

11:18 م 08/04/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الكيان الصهيوني، مشددا على أن "الالتزام الأمريكي" يجب أن يشمل كافة الجبهات.

واشنطن ضامنة للهدنة في لبنان

وفي ردٍ على سؤال حول الخروقات الإسرائيلية الأخيرة منذ بدء سريان الهدنة، أوضح بقائي أن التعهد الذي أعلنه رئيس وزراء باكستان (الوسيط) كان صريحا، مشيرا إلى أن الالتزام الأمريكي يتضمن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات دون استثناء، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة تعهدت بأن تلتزم هي وحلفاؤها بالهدنة الشاملة، بما في ذلك "الساحة اللبنانية".

تحميل المسؤولية المزدوجة

جدد المتحدث الإيراني، تأكيده على أن مسؤولية أي نقص للهدنة من قِبل إسرائيل تقع على عاتق الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني معا، لافتا إلى أن واشنطن هي "الضامن" لسلوك حلفائها في هذه المرحلة الحساسة.

تصعيد إسرائيلي رغم "هدنة الأسبوعين"

تأتي هذه التصريحات الإيرانية في وقت أفادت فيه تقارير إخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات "عنيفة" على لبنان منذ صباح اليوم، وذلك فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ، مما يهدد بانهيار التفاهمات الأولية التي جرت بوساطة إسلام آباد.

