بعد حديث إيران عن 3 نقاط خلافية.. نائب ترامب: "إذًا لدينا الكثير من التوافق"

كتب : محمد جعفر

11:21 م 08/04/2026

جي دي فانس

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حول وجود ثلاث نقاط خلاف تعيق بدء المفاوضات، تعكس في المقابل وجود قدر كبير من نقاط التوافق بين الجانبين.

واشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار به الكثير من نقاط التوافق

وأوضح فانس، في حديثه للصحافيين، أن هناك مقترحين قيد التداول، أحدهما يتضمن 15 نقطة والآخر 10 نقاط، مضيفًا أنه إذا كان الاعتراض يقتصر على ثلاث قضايا فقط، فإن ذلك يشير عمليًا إلى مساحة واسعة من الاتفاق.

وأشار إلى تشككه في دقة فهم قاليباف للغة الإنجليزية، معتبرًا أن بعض تصريحاته تضمنت أمورًا "غير منطقية" في سياق المفاوضات التي جرت.

موقف ترامب واضح من اليورانيوم الإيراني

وأكد فانس أن واشنطن كانت واضحة بشأن سعيها إلى وقف القصف، قائلاً إنها تريد من حلفائها وقف العمليات العسكرية، كما تطالب إيران باتخاذ الخطوة ذاتها، لافتًا إلى وجود مؤشرات إيجابية على سير الأمور في الاتجاه الصحيح، رغم أن تحقيق ذلك قد يستغرق وقتًا.

وفي رده على تصريحات قاليباف بشأن رفض الولايات المتحدة لحق إيران في تخصيب اليورانيوم، شدد فانس على أن بلاده لا تركز على ما تعتبره طهران حقًا لها، بل على ما تقوم به فعليًا على الأرض، مؤكدًا أن موقف الرئيس الأمريكي من مسألة التخصيب "واضح ولم يطرأ عليه أي تغيير".

الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
