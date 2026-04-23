مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

حسن شحاتة يكشف مفاجأة: كنت بقول للاعيبة المنتخب "العبوا بمزاجكم"

كتب : محمد عبد الهادي

05:00 ص 23/04/2026
    حسن شحاتة
    حسن شحاتة مع مانويل جوزيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه كان يحرص على منح لاعبيه مساحة كبيرة من الحرية داخل الملعب خلال فترة قيادته للفراعنة، إيمانًا منه بأن ذلك يُخرج أفضل ما لديهم.

وقال شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “أوضة اللبس” الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة النهار: “كنت دايمًا بقول للاعيبة: كل واحد يلعب بمزاجه وعلى هواه داخل الملعب، لأن اللاعب لما بياخد حريته بيقدر يقدم أفضل مستوى عنده”.

وأضاف: “في البداية كان بعض اللاعبين بيستغربوا من الكلام ده، لكن مع الوقت اكتشفوا إن الحرية دي بتخلي الأداء أفضل، وده في النهاية بيرجع لرؤية وثقة المدرب في لاعبيه”.

وأشار إلى أن هذه الفلسفة ساهمت في تحقيق الانسجام داخل الفريق، وساعدت اللاعبين على الإبداع واتخاذ القرارات بشكل أسرع داخل أرض الملعب، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نتائج المنتخب خلال تلك الفترة.

إقرأ أيضًا:
أحدث الموضوعات

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
حسن شحاتة: لعبت حارس مرمى مع منتخب مصر وشاركت في جميع مراكز الملعب
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
كيفية تحقيق أعلى إنتاجية لمحصول الذرة.. مسئول بالزراعة يوضح
" أجواء ربيعية غير مستقرة".. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم الخميس
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

