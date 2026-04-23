حسن شحاتة يكشف مفاجأة: كنت بقول للاعيبة المنتخب "العبوا بمزاجكم"

أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه كان يحرص على منح لاعبيه مساحة كبيرة من الحرية داخل الملعب خلال فترة قيادته للفراعنة، إيمانًا منه بأن ذلك يُخرج أفضل ما لديهم.

وقال شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “أوضة اللبس” الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة النهار: “كنت دايمًا بقول للاعيبة: كل واحد يلعب بمزاجه وعلى هواه داخل الملعب، لأن اللاعب لما بياخد حريته بيقدر يقدم أفضل مستوى عنده”.

وأضاف: “في البداية كان بعض اللاعبين بيستغربوا من الكلام ده، لكن مع الوقت اكتشفوا إن الحرية دي بتخلي الأداء أفضل، وده في النهاية بيرجع لرؤية وثقة المدرب في لاعبيه”.

وأشار إلى أن هذه الفلسفة ساهمت في تحقيق الانسجام داخل الفريق، وساعدت اللاعبين على الإبداع واتخاذ القرارات بشكل أسرع داخل أرض الملعب، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نتائج المنتخب خلال تلك الفترة.

