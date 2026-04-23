لإزالة الألغام.. القوات البحرية الإيطالية تٌرسل 4 سفن إلى مضيق هرمز



وكالات

قال الأدميرال جوزيبي بيروتي بيرجوتو، رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية، إن بلاده جهزت 4 سفن لإرسالها إلى مضيق هرمز في مهمة محتملة لإزالة الألغام.

أضاف: "تدعو الخطة التي اقترحها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، كإجراء احترازي، إلى إنشاء مجموعة تتألف من كاسحتي ألغام ووحدات مرافقة ودعم لوجستي، مما سيسمح لنا بتمديد فترة الانتشار أي ما مجموعه 4 سفن".

ووفقا للأدميرال، مشاركة إيطاليا قد تصبح ممكنة في مهمة محتملة كجزء من تحالف دولي.

وتابع: "سترسل دول أخرى في أوروبا أيضا كاسحات ألغام منها فرنسا وإنجلترا ومجموعة مشتركة من هولندا وبلجيكا".

وفي وقت سابق، لم يستبعد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو مشاركة السفن الإيطالية في مهمة إزالة الألغام في مضيق هرمز، موضحا أن كاسحات الألغام يمكنها الوصول إلى مياهه في غضون 20-25 يوما.

وأفادت شبكة سي بي إس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، بوجود ما لا يقل عن 12 لغما بحريا في مضيق هرمز.

وزعم المسؤولون الأمريكيون، أن إيران نشرت ألغامها الخاصة، من طراز ماهام-3 وماهام-7، في المضيق.

وتقدر وزارة الحرب الأمريكية، أن تطهير مضيق هرمز من الألغام قد يستغرق 6 أشهر، ومن غير المرجح أن يكتمل قبل حل الصراع في الشرق الأوسط نهائيا.

وأدى العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران إلى فرض الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى السوق العالمية، كما أثر أيضا على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.