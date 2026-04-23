تجميد وفني.. 6 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة بيراميدز

يواجه نادي الزمالك غياب عدد من لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري، وذلك بسبب مزيج من الإصابات والأسباب الفنية وأوضاع تعاقدية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 46 نقطة، في حين يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

غيابات الزمالك أمام بيراميدز

أحمد حسام: لعدم الجاهزية، بعد عودته مؤخرًا من إصابة الرباط الصليبي.

سيف جعفر: لأسباب فنية وخروجه من حسابات الجهاز الفني.

بارون أوشينج: لأسباب فنية.

محمود الشناوي: لأسباب فنية.

أحمد حمدي: للتجميد بسبب عدم تجديد عقده مع النادي.

عمرو ناصر: للإصابة.