الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

تجميد وفني.. 6 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة بيراميدز

كتب : محمد خيري

02:00 ص 23/04/2026

الزمالك وبيراميدز

يواجه نادي الزمالك غياب عدد من لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري، وذلك بسبب مزيج من الإصابات والأسباب الفنية وأوضاع تعاقدية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 46 نقطة، في حين يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

غيابات الزمالك أمام بيراميدز

أحمد حسام: لعدم الجاهزية، بعد عودته مؤخرًا من إصابة الرباط الصليبي.

سيف جعفر: لأسباب فنية وخروجه من حسابات الجهاز الفني.

بارون أوشينج: لأسباب فنية.

محمود الشناوي: لأسباب فنية.

أحمد حمدي: للتجميد بسبب عدم تجديد عقده مع النادي.

عمرو ناصر: للإصابة.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري

