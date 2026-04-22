يعد استاد القاهرة واحداً من أبرز الصروح الرياضية في مصر وإفريقيا، إذ تحول من حلم وطني مطروح إلى مشروع واقعي بدأت أعمال تنفيذه عام 1958.

قصة إنشاء استاد القاهرة

ولكن تعود البدايات الأولى للفكرة إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حين طرح محمد طاهر باشا رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في ذلك الوقت وعضو اللجنة التنفيذية الأولمبية الدولية، مشروع إنشاء استاد دولي في القاهرة.

واستعان طاهر باشا بالمهندس الألماني فيرنر مارش مصمم استاد برلين، لوضع تصور هندسي للمشروع على أرض مملوكة لوزارة الأوقاف قرب نادي الزمالك،

إلا أن المشروع تعثر أكثر من مرة قبل أن يعاد إحياؤه بقرار سياسي حاسم في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ليقام الاستاد في مدينة نصر شمال شرق القاهرة بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، ليصبح بعد افتتاحه أكبر استاد في إفريقيا والشرق الأوسط.

حفل افتتاح ستاد الرعب

وبعد عامين فقط، وتحديداً في الذكرى الثامنة لثورة 23 يوليو 1960، تم الافتتاح الرسمي للاستاد بحضور الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس السودان إبراهيم عبود في حدث حمل أبعاد رياضية وسياسية في آن واحد.

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في افتتاح استاد القاهرة الدولي عام 1960

أيها المواطنون، بسم الله نفتتح جميعاً هذا الملعب، ونشعر بالحمد في عيد الثورة الثامن، الحمد لله الذي أعاننا على أن نسير في طريقنا لنبني هذا البلد كما نريد، الحمد لله الذي أعاننا على أن ننتصر على أعداء الوطن مهما كانت قوتهم، ومهما كانت أهدافهم، ومهما كانت جيوشهم، الحمد لله الذي أعاننا في كفاحنا من أجل بناء بلدنا، ومكننا من الفرصة التي نجتمع فيها اليوم لنحتفل جميعاً بهذا العمل الكبير.

أيها المواطنون، حتى نجتمع اليوم في هذا المكان ونحتفل بهذا العمل الكبير، مررنا بالكثير من الصعاب، ومررنا بالكثير من العقبات، واستشهد من أبناء الوطن من استشهد، وسفك الدم العربي من أجل حرية الوطن ومن أجل بقائه، ومن أجل أن يستطيع كل فرد منكم أن يحضر اليوم إلى هذا المكان ويحتفل بافتتاحه، ومن أجل أن نجتمع جميعًا ونحتفل بعيد الثورة الثامن.

ففي هذه السنوات الثمان، استطعنا أن نحافظ على استقلالنا بعد أن انتزعناه انتزاعاً، واستطعنا أن نطرد المغتصب ونطرد الاحتلال، واستطعنا أن نثبت الاستقلال ونحافظ على حرية بلدنا، ثم استطعنا أن نفرض إرادتنا في وطننا حراً كريماً، وسنبني بلدنا كما نريد.

في هذه السنوات الثمان، قاسينا ونحن نكافح في سبيل استقلال الوطن، وفي سبيل حرية الوطن، وفي سبيل بناء الوطن ثم كافحنا أيضاً، أيها الإخوة المواطنون، من أجل إقامة عدالة اجتماعية، فقد كان طريقنا من أول يوم من أيام الثورة أن نقضي على السيطرة المستغِلة الخارجية، وأن نقضي على السيطرة المستغِلة الداخلية، وأن نقيم مجتمعاً تسوده العدالة الاجتماعية، المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، المجتمع الذي ترفرف عليه الرفاهية، المجتمع المتخلص من الرجعية، المجتمع الذي يعمل للبناء المستمر، والمجتمع الذي يعمل على عدالة التوزيع.

عملنا من أجل هذا جميعاً، وكافحنا من أجل هذا جميعاً وحملنا السلاح جميعاً لنضع هذا العمل موضع التنفيذ واليوم، أيها الإخوة المواطنون ونحن نحتفل بالعيد الثامن للثورة، نحمد الله من كل قلوبنا، ونذكر من استشهدوا من أبناء هذا الوطن في سبيل أن نحيا الحياة الحرة الكريمة السعيدة، نشكرهم بكل فخر وبكل إباء، ونقول لهم إننا جميعاً على استعداد لأن نستشهد في سبيل حرية وطننا وبناء بلدنا.

أيها الإخوة المواطنون، اليوم بعد الثمان سنوات من قيام الثورة، استطعنا أن نسير في مرحلة الانطلاق، وهي المرحلة التي تعتبر أصعب مرحلة في أي دولة تعمل من أجل بناء نفسها ومن أجل تنمية اقتصادها وقد استطعنا، أيها الإخوة المواطنون، أن نمر من هذه المرحلة ونحن أصلب عوداً وأشد تصميماً وإيماناً على أن نسير في طريق بناء بلدنا.

لقد مضينا مرحلة الانطلاق وسرنا لنعبر أصعب مرحلة، وبدأنا المرحلة التالية التي نعتبرها أسهل من المرحلة الماضية، فالمرحلة الماضية كانت مرحلة الأساس وقد تم وضع الأساس، أيها الإخوة المواطنون، بفضل وحدتكم وتصميمكم وعزمكم على حماية هذه الثورة وعلى حماية أهدافها.

واليوم أيها الإخوة ونحن ننطلق في مرحلة الانطلاق من أجل بناء جمهوريتنا ومن أجل تنمية اقتصادنا ومن أجل تحقيق المجتمع الذي نريد، نسير في هذا الطريق ونحن نعتمد على الله وعلى أنفسنا نسير لنبني نسير لنعمل، نسير، وفي نفس الوقت نحافظ على استقلالنا وعلى حريتنا والله يوفقكم، والسلام عليكم.

