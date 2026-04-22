رد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على التصريحات التي أدلى بها والد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي الحالي، بشأن المستحقات المالية المتأخرة الخاصة باللاعب خلال فترة تواجده بصفوف القلعة البيضاء.



تفاصيل جديدة في ملف مستحقات زيزو

وأوضح المصدر في تصريحات لـ برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن هناك مستندات ضمن ملف اللاعب تظهر أن ممدوح عباس كان يحول مبلغ 2.5 مليون جنيه شهرياً لزيزو ولكن لم يكن مباشراً للاعب، بل كان يتم عبر نادي الزمالك أولاً ثم يقوم النادي بدوره بتحويل المبلغ للاعب.



وأضاف أن عقد زيزو بالكامل كان يتم تمويله من ممدوح عباس، الذي كان يلتزم بتحويل مستحقات شهرية للاعب من خلال القلعة البيضاء.



وتساءل المصدر "هل من المنطقي أن يستمر لاعب طوال فترة تواجده داخل النادي دون أن يحصل على مستحقاته ولا يتقدم بأي شكوى رسمية؟".



كما أشار إلى وجود مستندات أخرى تتعلق بفترات غياب زيزو عن الفريق والتي امتدت لمدة شهر وعدم مشاركته في التدريبات، بالإضافة إلى تفاصيل مرتبطة بنسبة المشاركة والبطولات التي لم يحصل عليها اللاعب مع النادي.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



وفي سياق متصل، يلتقي الفريق الكروي بنادي الزمالك بنظيره بيراميدز، غداً الخميس الموافق 23 أبريل 2026 على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، مع تعليق المعلق بلال علام.

