الدوري المصري

سموحة

0 2
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

1 0
21:30

سيلتا فيجو

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز

كتب : محمد عبد الهادي

09:27 م 22/04/2026 تعديل في 09:30 م
    خلال مباراة الزمالك وبيراميدز
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (5)
    الزمالك وبيراميدز
    مواجهة الزمالك وبيراميدز
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (4)
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (6)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (8)
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (6)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (7)
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (5)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (4)
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (3)

تتجه الأنظار غدًا الخميس، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف الصدام الكروي المرتقب بين فريقي الزمالك وبيراميدز في قمة الجولة الثالثة لمرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويمتلك الزمالك متصدر الدوري وبيراميدز الوصيف، العديد من اللاعبين أصحاب القيمة السوقية الكبيرة في الدوري المصري، نظرًا لتواجد أكثر من محترف ولاعب دولي في صفوف كلاهما.

يستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أغلي 8 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز كالتالي.

أغلى 5 لاعبين في الزمالك

خوان بيزيرا: 1.8 مليون يورو

حسام عبدالمجيد: 1.8مليون يورو

عدي الدباغ: 1.5 مليون يورو

محمد شحاته 1.20 مليون يورو

محمود بنتايج: 800 ألف يور

أغلى 5 لاعبين في بيراميدز

مهند لاشين: 2.5 مليون يورو

إيفرتون دا سيلفا: 2.5 مليون يورو

أحمد عاطف قطة: 2.2 مليون يورو

فيستون مايلي: 1.8 مليون يورو

محمود مرعي: 1.5 مليون يورو


القيمة السوقية للزمالك وبيراميدز

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للاعبي الزمالك 15.2 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 23.3 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات الاعبين.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري

انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة
نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
"الإيرانيون يستغلون ترامب كأحمق".. وول ستريت جورنال تثير غضب الرئيس الأمريكي
