"قبل مباراة الغد".. ماذا قدم كرونوسلاف يوريسيتش مدرب بيراميدز أمام الزمالك؟

تتجه الأنظار غدًا الخميس، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف الصدام الكروي المرتقب بين فريقي الزمالك وبيراميدز في قمة الجولة الثالثة لمرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويمتلك الزمالك متصدر الدوري وبيراميدز الوصيف، العديد من اللاعبين أصحاب القيمة السوقية الكبيرة في الدوري المصري، نظرًا لتواجد أكثر من محترف ولاعب دولي في صفوف كلاهما.

يستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أغلي 8 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز كالتالي.

أغلى 5 لاعبين في الزمالك

خوان بيزيرا: 1.8 مليون يورو

حسام عبدالمجيد: 1.8مليون يورو

عدي الدباغ: 1.5 مليون يورو

محمد شحاته 1.20 مليون يورو

محمود بنتايج: 800 ألف يور

أغلى 5 لاعبين في بيراميدز

مهند لاشين: 2.5 مليون يورو

إيفرتون دا سيلفا: 2.5 مليون يورو

أحمد عاطف قطة: 2.2 مليون يورو

فيستون مايلي: 1.8 مليون يورو

محمود مرعي: 1.5 مليون يورو



القيمة السوقية للزمالك وبيراميدز

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للاعبي الزمالك 15.2 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 23.3 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات الاعبين.

