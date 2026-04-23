سنتكوم: 31 سفينة غيرت مسارها أو عادت للميناء ضمن حصار إيران

كتب : مصراوي

04:18 ص 23/04/2026

الحصار الأمريكي البحري لموانئ إيران

وكالات

أكدت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أنها أمرت 31 سفينة بالعودة إلى الميناء أو تغيير مسارها في إطار الحصار المفروض على إيران.


ووفق "سنتكوم"، فإن معظم هذه السفن التزمت بالتوجيهات الصادرة عن الجيش الأمريكي، مضيفة أن غالبية هذه السفن كانت ناقلات نفط.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، تقديرات تشير إلى أن الحصار الأمريكي على إيران، يكلفها أكثر من 500 مليون دولار يوميا.

وقالت الصحيفة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشن حملة أطلق عليها مسؤولون اسم "الغضب الاقتصادي"، وتشمل فرض عقوبات، وحصار الموانئ الإيرانية، ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عبر "إكس"، أن البحرية الأمريكية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية، مضيفا: "في غضون أيام قليلة، ستمتلئ مرافق التخزين في جزيرة خرج، وسيتم إغلاق آبار النفط الإيرانية الهشة".

وشدد بيسنت على أن تقييد التجارة البحرية الإيرانية يستهدف بشكل مباشر شرايين الحياة الأساسية التي تدر العائدات على النظام.

وتابع: "ستواصل وزارة الخزانة الأمريكية ممارسة أقصى الضغوط من خلال استراتيجية الغضب الاقتصادي، لتقويض قدرة طهران بشكل ممنهج على توليد الأموال، ونقلها، وإعادتها إلى البلاد".

وأشار إلى أن أي شخص أو سفينة تقوم بتسهيل تدفقات الأموال هذه سواء عبر التجارة أو التمويل السري يعرّض نفسه لخطر الخضوع للعقوبات الأمريكية.

واختتم بيسنت منشوره قائلا: "نواصل تجميد الأموال التي نهبتها القيادة الفاسدة، وذلك نيابة عن الشعب الإيراني".

وتهدف خطة "الغضب الاقتصادي" إلى شلّ تجارة النفط والسلع الإيرانية، والعمل على استهداف "أسطول الظل" الذي تعتمد عليه إيران في تصدير مواردها، وفقا لسكاي نيوز.

