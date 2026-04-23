أشاد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بزميله حسن شحاتة، مؤكداً أنه أفضل لاعب جاوره خلال مسيرته الكروية.

أبرز تصريحات فاروق جعفر عن تاريخ الزمالك

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية إن حسن شحاتة لم يكن مجرد لاعب مميز، بل كان قريباً منه على المستوى الشخصي أيضاً مضيفاً أن حضوره داخل الملعب كان يصنع الفارق لأي فريق يلعب له.

كما تحدث عن طه بصري، واصفاً إياه بأنه أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ نادي الزمالك لما كان يقدمه من تأثير واضح داخل المستطيل الأخضر وصعوبة تعويضه.

إشادة بجيل حسن شحاتة وطه بصري

وأضاف جعفر أن جيل حسن شحاتة وطه بصري كان جيلاً استثنائياً بكل المقاييس، مؤكداً أن تكرار هذا النموذج داخل الزمالك أصبح أمراً صعباً نظراً لما تميز به من انسجام وروح قتالية عالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تلك المرحلة شهدت وجود مجموعة من أبرز المواهب في تاريخ النادي، وهو ما جعل الفريق وقتها من أقوى الفرق في الكرة المصرية.

إقرأ أيضاً:

