كشف كريم أبو سليمان وكيل أعمال المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، عن مستجدات مستقبل المدير الفني خلال الفترة المقبلة في ظل ارتباط اسمه بعدد من العروض.



أبرز تصريحات وكيل جوميز عن عرض الأهلي



وأوضح أبو سليمان في تصريحات تلفزيونية أن هناك اهتماماً من جانب النادي الأهلي بالتعاقد مع جوزيه جوميز عقب نهاية الموسم الجاري، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام لم يصل حتى الآن إلى مرحلة العرض الرسمي لكنه يتضمن تواصلاً ومتابعة من جانب النادي.



وأضاف أن عقد جوميز مع نادي الفتح السعودي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أن إدارة النادي قدمت له عرضاً للتجديد لمدة موسمين إضافيين من أجل الاستمرار مع الفريق.



وأشار وكيل المدرب إلى أن جوميز تلقى خلال الفترة الماضية عرضاً من أحد أندية الدوري الإماراتي، إلا أن توقيت العرض لم يكن مناسباً بسبب ارتباطه بمرحلة مهمة من الموسم.



وأكد أن جميع الخيارات ستكون مطروحة على طاولة المدرب خلال الفترة المقبلة من أجل المفاضلة بينها واختيار الأنسب لمسيرته التدريبية.



موقف جوميز من تدريب الأهلي



واختتم أبو سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن تدريب جوميز للنادي الأهلي ليس أمراً مستبعداً، مشيراً إلى أن ارتباطه السابق بتدريب الزمالك لا يكون عائقاً، في ظل قناعته بأن أي مدرب قد يتلقى عرضاً من الأهلي يجد صعوبة في رفضه.

