بمساعدة روسيا.. ماليزيا تعتزم إرسال رائد آخر إلى الفضاء



وكالات

أعلن السفير الروسي لدى ماليزيا، نائل لاتيبوف، أن ماليزيا تعتزم إرسال رائد فضاء ثان إلى المدار بمساعدة روسيا.

قال السفير خلال فعاليات معرض (DSA) 2026 في كوالالمبور: "تعتزم ماليزيا إرسال رائد فضاء ثان إلى المدار بمساعدة روسيا خلال المحادثات غير الرسمية، ذكر الجانب الماليزي مرارا أن سنوات عديدة قد مضت منذ إطلاق أول رائد ماليزي إلى الفضاء".

وأضاف: "أعتقد أن وكالاتنا المعنية بأبحاث وتطوير الفضاء ستجد وسيلة مقبولة للطرفين تمكننا من تحقيق رغبة الماليزيين في رؤية رائد فضاء ماليزي آخر في المدار، بما في ذلك على متن المحطة المدارية الروسية الواعدة".

كانت ماليزيا قد أرسلت أول رائد فضاء لها إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبة "سويوز تي إم إيه-11" في أكتوبر عام 2007.

من جهة أخرى أشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، مؤخرا أيضا أن روسيا مستعدة لمساعدة أوزبكستان في تدريب وإرسال أول رائد لها إلى الفضاء.

وتتعاون روسيا حاليا مع العديد من البلدان في مجالات استكشاف الفضاء وتدريب الرواد وتحضيرهم للرحلات الفضائية، ومن بين هذه البلدان الصين وإندونيسيا وبيلاروس والبرازيل وزيمباوي والإمارات والأرجنتين وميانمار وغيرها، وفقا لروسيا اليوم.