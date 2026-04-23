إعلان

بمساعدة روسيا.. ماليزيا تعتزم إرسال رائد آخر إلى الفضاء

كتب : مصراوي

05:34 ص 23/04/2026

رواد في الفضاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن السفير الروسي لدى ماليزيا، نائل لاتيبوف، أن ماليزيا تعتزم إرسال رائد فضاء ثان إلى المدار بمساعدة روسيا.

قال السفير خلال فعاليات معرض (DSA) 2026 في كوالالمبور: "تعتزم ماليزيا إرسال رائد فضاء ثان إلى المدار بمساعدة روسيا خلال المحادثات غير الرسمية، ذكر الجانب الماليزي مرارا أن سنوات عديدة قد مضت منذ إطلاق أول رائد ماليزي إلى الفضاء".

وأضاف: "أعتقد أن وكالاتنا المعنية بأبحاث وتطوير الفضاء ستجد وسيلة مقبولة للطرفين تمكننا من تحقيق رغبة الماليزيين في رؤية رائد فضاء ماليزي آخر في المدار، بما في ذلك على متن المحطة المدارية الروسية الواعدة".

كانت ماليزيا قد أرسلت أول رائد فضاء لها إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبة "سويوز تي إم إيه-11" في أكتوبر عام 2007.

من جهة أخرى أشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، مؤخرا أيضا أن روسيا مستعدة لمساعدة أوزبكستان في تدريب وإرسال أول رائد لها إلى الفضاء.

وتتعاون روسيا حاليا مع العديد من البلدان في مجالات استكشاف الفضاء وتدريب الرواد وتحضيرهم للرحلات الفضائية، ومن بين هذه البلدان الصين وإندونيسيا وبيلاروس والبرازيل وزيمباوي والإمارات والأرجنتين وميانمار وغيرها، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا ماليزيا الفضاء إرسال رواد إلى الفضاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
حوادث وقضايا

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
زووم

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
أخبار مصر

طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
كيفية تحقيق أعلى إنتاجية لمحصول الذرة.. مسئول بالزراعة يوضح
أخبار مصر

كيفية تحقيق أعلى إنتاجية لمحصول الذرة.. مسئول بالزراعة يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟