"بعد معاناة 28 يومًا".. قصة مقتل سيدة على يد مسن طعنًا وسط الشارع بعزبة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، بإجماع الآراء بإعدام "إسلام أبو اتاتا" في واقعة اتهامه بقتل "سائق ترسا" ذبحًا بسكين وكذلك في وضح النهار بأحد شوارع الكوم الأخضر بالطالبية، على خلاف بينهما بسبب "برشامة بطن"، بعدما أبدى المفتي الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 16527 لسنة 2025 جنايات الطالبية، أن "إسلام م"، شهير "أبو اتاتا" قتل المجني عليه "محمد أشرف"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم وأعد سلاحين "كذلك وسكين"، على إثر خلاف نشب فيما بينهما. وذلك في اليوم الثاني عشر من سبتمبر 2025. الطالبية بالجيزة.

جريمة سائق ترسا بالكوم الأخضر



وتابعت النيابة في أوراق الدعوى، أن المتهم "إسلام" إقتاد المجني عليه "محمد.أ"، بالطريق العام، لمكان ينأى عن أعين المارة رغبة في التخفي عن آلات المراقبة، وما أن ظفر به كال له عدة ضربات بجسده، أحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصداً قتله.



وأسندت النيابة العامة، للمتهم "إسلام"، تهمة، خطف المجني عليه عن طريق الإكراه، بأن اقتاده عنوة لمكان ينأى عن أعين المارة وذويه، لتنفيذ جريمته.

وأوضحت النيابة أن المتهم أحرز بقصد الإتجار مادتي (الأمفيتامين، الميثامفيتامين) وجوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحين أبيضين (كذلك و سكين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحيازتهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ذبح على برشامة بطن

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه اقتاد المجني عليه "محمد أوزعه"، إلى المستشفى بعدما أعطاه "برشامة بطن" على إثرها أصيب بألم في البطن، وحين ماطل المجني عليه في الذهاب معه قام بقتله وسط الشارع.



وأحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي قضت بإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقًا بتهمة القتل العمد.

