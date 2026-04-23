

وكالات

تعقد اليوم الخميس في واشنطن جولة ثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، تعتزم بيروت أن تطلب خلالها تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 أبريل، لمدة شهر إضافي.

ودعت إسرائيل لبنان من جهتها الأربعاء إلى التعاون معها لمواجهة حزب الله الذي يرفض هذه المحادثات، مؤكدة أنه لا توجد خلافات جدية مع لبنان.

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وعقد البلدان اللذان هما في حالة حرب رسميا منذ العام 1948، جولة محادثات في واشنطن في 14 أبريل، وكانت الأولى من نوعها منذ العام 1993، في محاولة لإنهاء الحرب.

وبعد هذه المحادثات بيومين، أعلنت الولايات المتحدة هدنة لمدة 10 أيام في الحرب التي أدّت إلى استشهاد أكثر من 2400 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون.

يشارك في محادثات الخميس على غرار الجولة السابقة، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، بحضور سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى.

وسينضم للمحادثات هذه المرة السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بحسب ما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "فرانس برس".

تأتي هذه الجلسة بينما يتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق الهدنة.

وتنفّذ إسرائيل غارات تقول: إنها تستهدف عناصر من حزب الله يعدّون لـ"هجمات إرهابية" ضدها، وتواصل تنفيذ عمليات تفجير وهدم في قرى حدودية وتمنع سكان عشرات القرى من العودة اليها.

في المقابل، يعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية واستهداف شمال إسرائيل ردّا على ما يقول عنه خروق لوقف إطلاق النار.

بحسب نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي، تحتفظ إسرائيل بحق الدفاع عن النفس في مواجهة عمليات تجري أو يخطط لها ضدها.

أفاد مصدر رسمي لبناني الأربعاء لفرانس برس، دون الكشف عن هويته، أن لبنان سيطلب تمديد الهدنة التي تنتهي في نهاية هذا الأسبوع، لمدة شهر، ووقف إسرائيل عمليات التفجير والتدمير في المناطق التي يتواجد فيها جيشها والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء، أن الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار، مضيفا وفقا لبيان صادر عن الرئاسة أن المفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

ووافق البلدان خلال الاجتماع الأول على إطلاق مفاوضات مباشرة في مكان وزمان يُتّفق عليهما، وفق ما قال حينها الناطق باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت.

وعيّن لبنان السفير السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم رئيسا للوفد المفاوض مع إسرائيل.

ودعا وزير الخارجية جدعون ساعر لبنان الأربعاء إلى التعاون وبذل جهود مشتركة لمواجهة حزب الله.

وفي كلمة أمام دبلوماسيين خلال فعالية لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال إسرائيل، قال ساعر: "غدا ستُستأنف المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، أدعو الحكومة اللبنانية إلى أن نتعاون ضد دولة الإرهاب التي بناها حزب الله على أراضيكم".

وشدد على أن هذا التعاون مطلوب من جانبكم أكثر مما هو مطلوب منا إنه يتطلب وضوحا أخلاقيا وشجاعة في المجازفة لكن لا يوجد بديل حقيقي لضمان مستقبل من السلام لكم ولنا.

وأكد ساعر: "لا خلافات جدية لإسرائيل مع لبنان"، معتبرا أن العائق أمام السلام والتطبيع بين البلدين هو واحد، حزب الله.

واستشهد 4 أشخاص الأربعاء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

واستشهدت الصحفية اللبنانية آمال خليل الأربعاء بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان بعدما أصيبت وصحافية لبنانية أخرى بجروح جرّاء الضربة، وفقا لسكاي نيوز.