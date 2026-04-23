كشف حسن شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف استثنائي في مسيرته مع منتخب مصر، مؤكدًا أنه اضطر للعب في مركز حراسة المرمى خلال إحدى المباريات الدولية.

وأوضح شحاتة عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة النهار، أنه خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة البحر المتوسط التي أقيمت في الجزائر، تعرض إكرامي للإصابة، ما دفعه للعب في حراسة المرمى.

وأضاف أنه نجح في التصدي لكرتين خلال المباراة، مؤكدًا أن هذا الموقف يُعد من أبرز اللقطات الفريدة في مسيرته الكروية.

وأشار شحاتة إلى أنه لعب في جميع مراكز الملعب خلال مشواره، وقدم أداءً مميزًا في كل الأدوار التي شارك بها، موضحًا: “لا أحب الإشادة بنفسي، لكن هذه حقيقة”.

