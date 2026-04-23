الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

حسن شحاتة: لعبت حارس مرمى مع منتخب مصر وشاركت في جميع مراكز الملعب

كتب : محمد عبد الهادي

06:00 ص 23/04/2026
كشف حسن شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف استثنائي في مسيرته مع منتخب مصر، مؤكدًا أنه اضطر للعب في مركز حراسة المرمى خلال إحدى المباريات الدولية.

وأوضح شحاتة عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة النهار، أنه خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة البحر المتوسط التي أقيمت في الجزائر، تعرض إكرامي للإصابة، ما دفعه للعب في حراسة المرمى.

وأضاف أنه نجح في التصدي لكرتين خلال المباراة، مؤكدًا أن هذا الموقف يُعد من أبرز اللقطات الفريدة في مسيرته الكروية.

وأشار شحاتة إلى أنه لعب في جميع مراكز الملعب خلال مشواره، وقدم أداءً مميزًا في كل الأدوار التي شارك بها، موضحًا: “لا أحب الإشادة بنفسي، لكن هذه حقيقة”.

حسن شحاتة منتخب مصر

كيفية تحقيق أعلى إنتاجية لمحصول الذرة.. مسئول بالزراعة يوضح
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
كارولين عزمي تنشر صورًا جديدة داخل صالة ألعاب للأطفال
نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟