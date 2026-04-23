كيفية تحقيق أعلى إنتاجية لمحصول الذرة.. مسئول بالزراعة يوضح

كتب : أحمد العش

06:00 ص 23/04/2026

الدكتور محمد علي فهيم

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن الوصول بإنتاجية محصول الذرة إلى 25–30 أردب للفدان لم يعد هدفًا صعب التحقيق، لكنه يرتبط بشكل مباشر بحسن الإدارة الزراعية والالتزام بالتوصيات الفنية في التوقيتات السليمة للعمليات الحقلية.

وأوضح فهيم، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن الذرة من المحاصيل عالية الإنتاجية بطبيعتها، إلا أنها شديدة الحساسية تجاه الأخطاء في اختيار التقاوي أو إدارة الري أو برامج التسميد، ما يستلزم تطبيق منظومة زراعية متكاملة لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج.

تقاوي معتمدة ومواعيد زراعة دقيقة

شدد رئيس مركز معلومات المناخ، على أهمية استخدام تقاوي معتمدة وعدم إعادة استخدام تقاوي من محصول سابق، نظرًا لأن الذرة من المحاصيل الخلطية التي يؤدي تكرار زراعتها من نفس التقاوي إلى تراجع واضح في الإنتاجية.

وأشار إلى أن أفضل مواعيد الزراعة تمتد من منتصف أبريل حتى منتصف مايو، خاصة في العروة المبكرة، لما توفره من تجنب لموجات الحرارة المرتفعة خلال فترة التزهير الحرجة.

التربة والري أساس النجاح

لفت "فهيم" إلى أن اختيار الأراضي جيدة الصرف يمثل عاملًا حاسمًا في نجاح المحصول، إلى جانب اتباع دورة زراعية مناسبة مثل الزراعة بعد محاصيل محسنة للتربة كالبرسيم والفول.

وأكد ضرورة الالتزام بالكثافة النباتية المثلى، موضحًا أن أي خلل فيها يؤدي إلى انخفاض مباشر في إنتاجية الفدان.

وأوضح فيما يتعلق بالري، أن إدارة المياه تُعد من أكثر العوامل تأثيرًا، حيث لا يتحمل نبات الذرة العطش أو التغريق، خصوصًا في مراحل التزهير وامتلاء الحبوب.

تسميد متوازن ومكافحة مبكرة للآفات

أشار رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إلى أهمية تطبيق برنامج تسميد متوازن يشمل الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم، مع تقسيم الجرعات على دفعات، وخاصة اليوريا التي يُفضل إضافتها قبل الري مباشرة لرفع كفاءة الامتصاص وتقليل الفاقد.

ونبه إلى أن الحشائش تمثل تهديدًا رئيسيًا خلال أول 40 يومًا من عمر النبات بسبب منافستها على الماء والغذاء، ما يتطلب مكافحتها مبكرًا.

وحذر من خطورة دودة الحشد الخريفية، مؤكدًا ضرورة الفحص الدوري للنباتات والتدخل السريع باستخدام المبيدات الموصى بها، مع مراعاة دقة توقيت الرش وطريقة توجيهه داخل النبات لضمان فعالية المكافحة.

الحرارة والتزهير.. مرحلة حرجة

شدد الدكتور محمد علي فهيم، على أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة التزهير قد يؤدي إلى ضعف عملية الإخصاب وانخفاض امتلاء الكيزان، مشددًا على أهمية انتظام الري وتوفير العناصر الغذائية اللازمة خلال فترات الإجهاد الحراري.

واختتم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، بالتأكيد على أن الالتزام بالتقاوي الجيدة، والمواعيد المناسبة، والإدارة الدقيقة للري والتسميد، إلى جانب المكافحة المبكرة للآفات، يمثل الطريق الأمثل لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من محصول الذرة في مصر.

