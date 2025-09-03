مباريات الأمس
أشرف صبحي: حسام حسن يعمل بجد.. هناك رقابة مالية شديدة على الأندية

04:00 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الدكتور أشرف صبحي

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمعسكر منتخب مصر الأول الذي انطلق أول أمس الإثنين، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

وقال صبحي في تصريحاته عبر قناة "النهار" إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، يحرص على العمل بكل جهد وعطاء من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات للمنتخب المصري.

وطالب الجماهير المصرية بمؤازرة المنتخب الوطني في المباريات المقبلة، لأن هذا الأمر يساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين من أجل تحقيق الانتصارات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه سيكون هناك رقابة مالية شديدة على جميع الأندية من أجل مساعدتهم في تطوير مواردهم بشكل كبير.

واختتم حديثه بأن قانون الرياضة الجديد يساعد على ضبط الأداء المالي للأندية، وهناك دراسة كاملة لقانون الرياضة من خلال العديد من الخبراء من أجل صدوره بشكل جيد.

أشرف صبحي حسام حسن قانون الرياضة منتخب مصر وزير الرياضة
