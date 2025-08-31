مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

0 1
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 1-1 وادي دجلة.. هدف التعادل

08:51 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    احتفال ناصر ماهر بهدفه (2)
  • عرض 18 صورة
    احتفال ناصر ماهر بهدفه (3)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 18 صورة
    عمر جابر
  • عرض 18 صورة
    وادي دجلة
  • عرض 18 صورة
    احتفال ناصر ماهر بهدفه (4)
  • عرض 18 صورة
    احتفال ناصر ماهر بهدفه (1)
  • عرض 18 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 18 صورة
    الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 18 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
  • عرض 18 صورة
    الشيخ مدرب وادي دجلة
  • عرض 18 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (1)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (2)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (3)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (5)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (4)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يحل فريق الزمالك ضيفا على وادي دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويقدم لكم "مصراوي" تغطية لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ووادي دجلة خلال السطور التالية:

تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش"– حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان ألفينا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان، أحمد فتوح، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد حمدي، آدم كايد، وناصر منسي.

ملخص مباراة الزمالك ووادي دجلة

بداية المباراة

ناصر ماهر يسجل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 10

مرور ربع ساعة ومازال الزمالك متقدم على وادي دجلة

هجمة خطيرة لصالح وادي دجلة، لكن الحكم يرفع راية التسلل في الدقيقة 21

مرور نصف ساعة

تسديدة حسام عبد المجيد بعيدة عن المرمى في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

بطاقة صفراء لـ أحمد سكولز في الدقيقة 47

بطاقة صفراء لـ أحمد فاروق في الدقيقة 53

أحمد فاروق يسجل هدف تعادل وادي دجلة في الدقيقة 60

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل الزمالك بث مباشر الزمالك الزمالك مباشر مباراة الزمالك الزمالك ووادي دجلة ماتش الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
المصري يقسو على كهرباء الإسماعيلية برباعية في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة