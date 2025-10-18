مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

الأهلي يكشف طبيعة إصابة محمد شريف

كتب : محمد القرش

05:53 م 18/10/2025
كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طبيعة إصابة محمد شريف التي تعرض لها في مباراة أيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي، أن محمد شريف مهاجم الفريق شعر بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه.

وأكد الطبيب أن شريف سيخضع لفحص طبي للوقوف على حجم الإصابة والاطمئنان على حالته.

ويتقدم المارد الأحمر على نظيره أيجل نوار بهدف دون رد، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

