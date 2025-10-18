الأهلي يكشف طبيعة إصابة محمد شريف

موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد الفوز على إيجل نوار

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طبيعة إصابة محمد شريف التي تعرض لها في مباراة أيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي، أن محمد شريف مهاجم الفريق شعر بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه.

وأكد الطبيب أن شريف سيخضع لفحص طبي للوقوف على حجم الإصابة والاطمئنان على حالته.

ويتقدم المارد الأحمر على نظيره أيجل نوار بهدف دون رد، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

