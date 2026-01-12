إعلان

بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

01:07 م 12/01/2026

شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية

الشرقية ياسمين عزت

قررت نيابة فاقوس العامة، اليوم الإثنين، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على شقيقته الصغرى بالضرب المبرح بمنزل الأسرة بقرية الرفاعيين التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود بلاغ من فتاة تُدعى «همس ب. ع»، 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي، مقيمة بقرية الرفاعيين، تتهم فيه شقيقها بالتعدي عليها بالضرب وطعنها بسلاح أبيض.

كشفت التحريات أن المتهم يُدعى أسامة، 20 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، وأنه تعدى على شقيقته بالضرب باستخدام عكاز حديدي وفقا لاعترافاته أمام النيابة، بسبب خلافات بينهما، بعدما طالبها بمبلغ مالي قدره 500 جنيه، وفق أقوال المجني عليها.

تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام جهات التحقيق أقر بارتكابه الواقعة، موضحًا أن والديه منفصلان منذ 15 عامًا، وأنه اعتدى على شقيقته بدعوى معاتبته لها على خروجها من المنزل.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 84 جنايات مركز فاقوس لسنة 2026، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبسه على ذمة القضية.

حبس شاب محافظة الشرقية مديرية أمن الشرقية تمزيق جسد

