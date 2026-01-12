إعلان

فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 20 صورة للنجمات في حفل جولدن جلوب 2026

كتب : أسماء مرسي

01:15 م 12/01/2026
    أماندا سيفريد
    هايلي كاليل
    اختارت برنايكا تسريحة الشعر المنسدلة
    اعتمدت كيرستين مكياجا قويا
    المغنية الكورية الأمريكية إيجاي
    ارتدت كيرستن دانست فستانا طويلا من المخمل
    اعتمدت إيجاي مكياجا بدرجات النيود
    اعتمدت أماندا مكياجا بدرجات النيود
    اعتمدت برنايكا مكياجا قويا
    أطلت أماندا سيفريد بفستان طويل باللون الأبيض
    إيرين فوستر
    الممثلة الأمريكية إيرين فوستر بفستان بصيحة الظهر المكشوف
    بريانكا تشوبرا
    سيلينا جوميز
    سيلينا جوميز بفستان بصيحة الريش
    كيت هدسون بفستان باللون الفضي اللامع
    كيرستن دانست
    هايلي كاليل بفستان مزين بتطريزات
    كيت هدسون بفستان ناعم من توقيع مصمم الأزياء جورج أرماني

سيطرت صيحة الظهر المكشوف على إطلالات السجادة الحمراء في حفل جوائز جولدن جلوب 2026 بدورته الـ83، إذ تألقت العديد من النجمات بفساتين مزجت بين الجرأة والأناقة.

في هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات بفساتين بصيحة الظهر المكشوف في حفل جولدن جلوب، وفقا لموقع "latime".

إيجاي

ظهرت المغنية الكورية الأمريكية إيجاي بفستان طويل باللون الأسود، تميز بصيحة الظهر المكشوف مع لمسة شفافة من الأسفل، وجاء بتصميم انسيابي وواسع يبرز أناقتها، واعتمدت مكياجا ناعما مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية ناعمة شملت قلادة وخاتم وحلق.

أماندا سيفريد

اختارت الممثلة والمغنية الأمريكية أماندا سيفريد فستانا طويلا باللون الأبيض، جاء بتصميم ضيق على الجسم وبقصة "درابيه" أنثوية، ونسقت إطلالتها مع مجوهرات ماسية عبارة عن قلادة وحلق، مع تسريحة شعر مرفوعة زادت من فخامة اللوك.

كيت هدسون

تألقت الممثلة الأمريكية كيت هدسون بفستان فضي لامع بصيحة الظهر المكشوف، من توقيع المصمم العالمي جورجيو أرماني، مع وضع مكياجا بدرجات النيود مع تصفيفة شعر مرفوعة، وأكملت اللوك بمجوهرات أنيقة مكونة من أقراط طويلة وأسورة وخاتم.

سيلينا جوميز

أطلت الممثلة والمغنية وسيدة الأعمال الأمريكية سيلينا جوميز بفستان طويل يمزج بين اللونين الأبيض والأسود، تميز بتفاصيل الريش من الأعلى وقصة انسيابية على الجسم، واختارت مكياجا قويًا بدرجات الأحمر الناري، مع تسريحة شعر كلاسيكية أنيقة.

كيرستن دانست

خطفت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كيرستن دانست الأنظار بفستان أخضر من خامة المخمل، جاء بقصة ضيقة وبصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا قويا مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، إلى جانب تسريحة شعر مرفوعة زادت من جاذبية الإطلالة.

بريانكا تشوبرا

تألقت الممثلة والمغنية الهندية بريانكا تشوبرا بفستان أزرق طويل بصيحة الظهر المكشوف، مصنوع من خامة الساتان من الأعلى، مع قصة انسيابية أنيقة، واختارت مكياجا قويا وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وزينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة من قلادة وحلق.

هايلي كاليل

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي كاليل بفستان بنفسجي داكن طويل، منفوش من الأسفل ومزين بتطريزات لامعة، مع اعتماد صيحة الظهر المكشوف، واختارت مكياجا ترابيا وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف، ما أضفى لمسة ناعمة على الإطلالة.

إيرين فوستر

اختتمت الممثلة الأمريكية إيرين فوستر الإطلالات بفستان أسود طويل بصيحة الظهر المكشوف، جاء بتصميم "حورية البحر" ومصنوع من خامة المخمل، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وتركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين، ونسقت اللوك مع حذاء بنفس لون الفستان.

