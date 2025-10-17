نجم الأهلي السابق: أتمنى من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الأفريقي

كتبت-هند عواد:

أشاد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، بمستوى بيراميدز، مشيرا إلى أنه سيدعمه خلال لقاء السوبر الأفريقي.

ويواجه بيراميدز نهضة بركان المغربي، في الثامنة مساء غدا السبت، في إطار منافسات السوبر الأفريقي.

وقال ياسر ريان، في تصريحات خلال برنامج "ستاد المحور": "بيراميدز يسير بخطى ثابتة على المستويين المحلي والإفريقي".

وأضاف: "بيراميدز أصبح يمثل الكرة المصرية في المحافل الإفريقية والعالمية، وأتمنى من الجماهير دعمه في بطولة السوبر الإفريقي، لأنه في النهاية يمثل مصر بالكامل".