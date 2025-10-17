مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

- -
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

نجم الأهلي السابق: أتمنى من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الأفريقي

كتب : هند عواد

10:15 ص 17/10/2025

بيراميدز

كتبت-هند عواد:

أشاد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، بمستوى بيراميدز، مشيرا إلى أنه سيدعمه خلال لقاء السوبر الأفريقي.

ويواجه بيراميدز نهضة بركان المغربي، في الثامنة مساء غدا السبت، في إطار منافسات السوبر الأفريقي.

وقال ياسر ريان، في تصريحات خلال برنامج "ستاد المحور": "بيراميدز يسير بخطى ثابتة على المستويين المحلي والإفريقي".

وأضاف: "بيراميدز أصبح يمثل الكرة المصرية في المحافل الإفريقية والعالمية، وأتمنى من الجماهير دعمه في بطولة السوبر الإفريقي، لأنه في النهاية يمثل مصر بالكامل".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز ياسر ريان نهضة بركان المغربي السوبر الأفريقي

