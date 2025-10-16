كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل تسريب المستندات من داخل نادي الزمالك، الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة، خلال الساعات الماضية.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الزمالك بيدور علي مين بيسرب مستنداته، من داخل مقر النادي بعد اجتماعات مجلس الإدارة".

وأضاف: "لأن كابتن تامر عبدالحميد لاعب الزمالك السابق، واخد الزمالك رايح جاي وكل يوم يطلع بمستند، مره 2500 دولار قرض حسن من كابتن حسين لبيب، ومره 100 ألف جنيه قرض حسن من هشام نصر".

وأكمل: "كل واحد في المجلس له أنصار، شوف مين عايز يخلص علي مين؟ وأنت هتعرف مين بيسرب محاضر مجلس الادارة".

