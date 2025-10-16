مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

- -
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

- -
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

"مين عاوز يخلص على مين؟.. شوبير يفجر مفاجأة حول تسريب المحاضر في الزمالك

كتب : محمد خيري

12:36 م 16/10/2025

أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل تسريب المستندات من داخل نادي الزمالك، الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة، خلال الساعات الماضية.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الزمالك بيدور علي مين بيسرب مستنداته، من داخل مقر النادي بعد اجتماعات مجلس الإدارة".

وأضاف: "لأن كابتن تامر عبدالحميد لاعب الزمالك السابق، واخد الزمالك رايح جاي وكل يوم يطلع بمستند، مره 2500 دولار قرض حسن من كابتن حسين لبيب، ومره 100 ألف جنيه قرض حسن من هشام نصر".

وأكمل: "كل واحد في المجلس له أنصار، شوف مين عايز يخلص علي مين؟ وأنت هتعرف مين بيسرب محاضر مجلس الادارة".

أحمد شوبير الزمالك مجلس الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

