أحمد شوبير يكشف موعد وصول الطاقم المساعد لثورب للقاهرة

أعلن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، موعد وصول الطاقم التدريبي المساعد للدنماركي ياس ثورب مع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي، عبر قناة "الأهلي": "4 من الجهاز المساعد لثورب في تدريب الأهلي سيصل اليوم الثلاثاء القاهرة، ثم سينضم إليهم الخامس أحد يومي الأربعاء أو الخميس المقبل".

وأضاف: "الرباعي المقرر له أن يصل القاهرة اليوم هم، الثنائي أمري زابيكس، وجوني مولبي، لمعاونة المدرب في المهمة الفنية، مدرب حراس المرمى كاج ستيفانسن، بجانب مدرب الأحمال".

وتابع: "من المقرر أن يصل محلل الأداء إلى القاهرة أحد يومي الأربعاء أو الخميس، سيقود عادل مصطفى مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء بتواجد الثنائي أمير عبد الحميد ومحمد نجيب".

وأكمل: "مران اليوم الثلاثاء سيكون تحت متابعة ثورب، الذي سيجتمع بعد ذلك بجهازه المعاون والجهاز الطبي للفريق أيضًا، لمعرفة حالة اللاعبين بشكل كامل".

واختتم شوبير تصريحاته: "من المتوقع أن يقود ثورب مران الأهلي في التتش يوم الأربعاء المقبل، قبل أن السفر إلى بورندي يوم الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة إيجل نوار بدوري الأبطال".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويذكر أن أول مباراة رسمية يقودها ثورب، على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي، ستكون مباراة إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في إطار ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

بـ6 صور.. محمد صلاح يحتفل بتأهل منتخب مصر لكأس العالم

"إحنا مش زي المغرب".. حلمي طولان يتحدث عن خسارة منتخب المحليين